Бышовец: «Ситуация в чемпионской гонке полностью находится под контролем ЦСКА»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что ЦСКА является фаворитом нынешнего чемпионата России. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«Считаю, что ЦСКА победит в турнире. «Зенит» так и не смог компенсировать очковые потери, которые питерцы понесли осенью, разрываясь на два фронта, между Премьер-лигой и Лигой чемпионов. Сегодня команде Андре Виллаш-Боаша как раз не хватает одной-двух побед, чтобы идти вровень с ЦСКА. Победа в Кубке России поможет в психологическом плане, но ситуация в чемпионской гонке находится полностью под контролем армейцев», – сказал Бышовец.