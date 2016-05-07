Валентин Иванов: «Гинеру не стоит так говорит, не стоит вспоминать моего отца в такой плоскости»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов отреагировал на высказывание президента ЦСКА Евгения Гинера.

«На мой взгляд, как бы нервно ни проходила концовка сезона и как бы нервно ни складывался матч, не стоит так говорить. Если есть претензии и вопросы – задавайте их. Но не стоит вот так отца вспоминать, в такой плоскости.

Насколько знаю, были заданы вопросы инспектору матча. Смотрели эпизод, инспектор ответил на вопросы. Понимаю, насколько напряженно все сейчас складывается. Но повторю еще раз: не стоит вспоминать отца в такой плоскости», – сказал Иванов.