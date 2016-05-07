Зобнин: «Денисов и Глушаков – самые лучшие российские опорники»

Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин назвал партнера по команде Игоря Денисов и хавбека «Спартака» Дениса Глушакова лучшими российскими опорниками.

– Кто, на ваш взгляд, лучший российский опорный полузащитник?

– Денисов! Самый лучший опорник. Еще Денис Глушаков. А если брать зону ближе к атаке, то Алан Дзагоев, Павел Мамаев.

– Кажется, проблемы у нас в опорной зоне. Раньше Денисов и Глушаков играли лучше.

– Давайте дождемся чемпионата Европы, посмотрим, как они там выступят и после этого обсудим опорников.