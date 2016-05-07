Девич, Портнягин и Канунников выйдут с первых минут против «Краснодара»

Стало известно, в каких составах выйдут на матч 27-го тура РФПЛ «Рубин» и «Краснодар».

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Бергстрем, Набиуллин, Оздоев, Кисляк, Канунников, Девич, Карадениз, Портнягин.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Пилявский, Ткачук, Цакташ, Джалилов, Билялетдинов, Дядюн.

Краснодар: Крицюк, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов, Газинский, Вандерсон, Мамаев, Смолов.

Запасные: Дикань, Синицын, Марков, Эбуэ, Торбинский, Жоаозиньо, Перейра, Быстров, Ари.

Напомним, поединок начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.