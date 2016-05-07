Председатель СД «Ростова»: «Сделаем все, чтобы нашему стадиону было не стыдно принять матч с любой командой»

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов отметил, что клуб практически решил все вопросы по подготовке стадиона «Олимп-2» для участия в еврокубках. Напомним, желто-синие по итогам 27-го тура РФПЛ обеспечили себе путевку как минимум в Лигу Европы на следующий сезон.

«Есть вопрос по пресс-центру, но мы найдем приемлемое решение. Мы подготовим наш стадион в соответствии со всеми требованиями для игр в еврокубках. Мы сделаем все, чтобы нам не было стыдно принять любую команду из любой страны.

Мы знаем наши недостатки и проделали достаточно большую работу. Все вопросы мы решим. Какие даты, я точно не помню, но есть временные отсечки, и мы знаем, какие документы потребуются. Осталось уладить последние формальности», – сказал Узденов.