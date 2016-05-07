Пеллегрини не прочь остаться в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини признал, что хотел бы остаться работать в английской Премьер-лиге. Напомним, что по окончании сезона чилиец покинет клуб из Манчестера.

«В конце сезона я буду изучать варианты. Сейчас же хочу закончить сезон максимально удачным образом. Это лучший чемпионат в мире по многим причинам. Может, футбол в лиге и не самый лучший, если сравнивать с Испанией, от которой сразу три клуба играют в финалах еврокубков. Но это все равно лучшая лига», – заявил он.

Напомним, что в услугах чилийца заинтересован «Зенит».