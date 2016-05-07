Хиддинк: «Тоттенхэм» потерял контроль над собой, чемпионы так не играют»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением об игре «Тоттенхэма». Напомним, шпоры лишились шансов на чемпионство после ничьей с «Челси» (2:2).

«Они потеряли контроль и не смогли сыграть по-чемпионски. При всей эмоциональности той игры, я не думаю, что игроки «Челси» делали грубые подкаты и пытались нанести травмы.

Это «Челси» должен был быть злым, ведь мы проигрывали 0:2! Но некоторые игроки «Тоттенхэма» потеряли контроль. После этого трудно было вернуть игру, которая должна быть у чемпиона.

Думаю, это очень хороший урок для них: нужно показывать чемпионскую игру и не позволять вовлечь себя в инциденты, которые могут стать контрпродуктивными», – сказал Хиддинк.