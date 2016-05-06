Бердыев: «Было видно, что на игроков давит эта турнирная таблица»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился впечатлениями после матча 27-го тура РФПЛ против «Локомотива».

«В целом, после поражения от «Мордовии» психологическое состояние было очень тяжелым – несвойственные нам ошибки привели к поражению. И те стресс и напряжение сказались сейчас. Мы хорошо начали игру, а потом действовали по результату. Мы готовимся от игры к игре, но главное, что после «Мордовии» мы победили. Сейчас улучшатся эмоции», – сказал Бердыев.

Наставник отметил, что на футболистов давит их турнирное положение.

«После проигрыша было сложно собрать команду. До игры было видно, что на них давит эта турнирная таблица, они не готовы к такой психологической нагрузке, за исключением двух–трех игроков. Сейчас была одержана очень важная победа не только в плане турнирной таблицы, но и внутренней психологии.

Стандартные положения – это одно из сильных качеств «Локомотива», но и в целом это очень квалифицированная команда. Нам пришлось тяжело. Так и должно было быть».