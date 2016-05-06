Секретарь выиграл 50 тысяч, поставив на чемпионство «Лестера» в начале сезона

Обычный секретарь в больнице и давняя болельщица «Лестера» Мэнди Кларк выиграла 50 тысяч фунтов, поставив на победу «лис» в АПЛ в начале нынешнего сезона, когда коэффициент на чемпионство команды составлял 5000 к 1. Отметим, что «Лестер» завоевал титул сильнейшей команды Англии впервые в истории.

«Я болею за «Лестер» уже более 25 лет. За эти годы коллеги по работе постоянно дразнили меня, но я стойко переживала все взлеты и падения моей команды. В начале сезона я поставила на чемпионство «Лестера» 10 фунтов и выиграла 50 тысяч. Это потрясающе. Я просто не верю в это», – сказала Кларк.