Водитель автобуса и медицинский штаб «Уфы» спасли девушку от гибели

Водитель автобуса и медицинский штаб «Уфы» спасли девушке, оказавшейся в бессознательном состоянии на дороге, жизнь. Это произошло после возвращения молодежной команды после матча 27-го тура с «Крыльями Советов».

«По окончании выездного матча молодежных команд дублеры ФК «Уфа» отправились домой на клубном автобусе. Примерно в 60 км от Уфы водитель Владислав Тимирбаев заметил лежащую на дороге девушку. Остановив автобус, он выбежал навстречу летевшей на девушку грузовой фуре, тем самым предотвратив гибель находящейся в бессознательном состоянии пострадавшей. Медицинский штаб дубля «Уфы» оказал ей экстренную помощь», – говорится в сообщении.