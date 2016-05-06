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  • Президент «Газовика»: «Мы не будем принадлежать той же структуре, что и «Зенит»

Президент «Газовика»: «Мы не будем принадлежать той же структуре, что и «Зенит»

6 мая 2016, 12:30
4

Президент «Газовика» Василий Столыпин заявил, что оренбургский клуб не будет иметь с «Зенитом» одного и того же владельца. Отметим, что оба клуба принадлежат корпорации «Газпром».

«На данный момент «Газпром Добыча Оренбург» и «Газпром» – одна структура, но потом будет другая. В связи с тем, что сейчас учредителями входят город Оренбург и правительство области. В Премьер-лиге будет другая структура. Все нормально, мы над этим работаем, меняем устав и название. ООО «Газпром Добыча Оренбург» не будет главной структурой», – сказал Столыпин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
Комментарии (4)
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андрей андреев
1462527223
Одни жулики везде,так и хотят на...ть
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Диктор
1462535776
Мы не будем принадлежать Газпрому-нас будет финансировать Пром газ.
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Tri
1462537901
Главное зарплату игрокам и персоналу чтоб не задерживали.
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