Президент «Газовика»: «Мы не будем принадлежать той же структуре, что и «Зенит»

Президент «Газовика» Василий Столыпин заявил, что оренбургский клуб не будет иметь с «Зенитом» одного и того же владельца. Отметим, что оба клуба принадлежат корпорации «Газпром».

«На данный момент «Газпром Добыча Оренбург» и «Газпром» – одна структура, но потом будет другая. В связи с тем, что сейчас учредителями входят город Оренбург и правительство области. В Премьер-лиге будет другая структура. Все нормально, мы над этим работаем, меняем устав и название. ООО «Газпром Добыча Оренбург» не будет главной структурой», – сказал Столыпин.