Кейн может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» может согласовать с нападающим «шпор» Гарри Кейном новый контракт. Согласно новому трудовому соглашению, зарплата 22-летнего форварда будет составлять 100 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, англичанин станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Тоттенхэма».

Напомним, действующий контракт Кейна с клубом рассчитан до 2020 года, а зарплата составляет 50 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 36 матчей, в которых забил 25 голов.