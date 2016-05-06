Гризманн: «Благодаря Симеоне я стал победителем»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подчеркнул, что стиль игры мадридской команды не должен иметь значения, поскольку он приносит им победы.

«Имеет значение только то, что мы стали финалистами Лиги чемпионов. Какая разница, какой стиль игры мы используем? Главное, что он приносит результат.

Наш тренер требует от нас постоянной концентрации и самоотдачи. Даже на тренировках мы не расслабляемся ни на секунду. Все игроки должны выкладываться по максимуму. Именно Симеоне сделал меня лучше. Благодаря ему я чувствую себя победителем», – отметил Гризманн.