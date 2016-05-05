Руководство «Реала» намерено сделать Бэйла самым высокооплачиваемым игроком команды

Руководство «Реала» намерено увеличить зарплату хавбеку Гарету Бэйлу, чтобы ускорить процесс продления контракта. В планы «сливочных» входит повышение оклада валлийца до 424-х тысяч евро в неделю. Если это произойдет, то полузащитник станет наиболее высокооплачиваемым игроком Королевского клуба. Похожей зарплатой может похвастаться нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

На сегодняшний день Бэйл зарабатывает 378 тысяч евро. Ранее в СМИ уже появилась информация, что футболист сборной Уэльса готов поставить подпись под новым соглашением с «Реалом», срок которого будет рассчитан до 2021-го года.