Мутко: «Газовик»? В одной лиге не имеют права выступать два клуба от одной структуры»

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко объяснил, чем вызвано переименование «Газовика», рассказав о сложностях, которые могут возникнуть у команды при выходе в Премьер-лигу. Напомним, на данный момент оренбургский клуб занимает первую строчку в таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

«Вопрос даже не в названии команды, оно может быть какое угодно. Вопрос в том, что есть регламентные нормы, которые нужно соблюдать любому клубу, иначе он просто не пройдет лицензирование. Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным. И не надо открывать полемику. Есть регламент, он для всех одинаковый. Вот и все», – сказал Мутко.