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  • Мутко: «Газовик»? В одной лиге не имеют права выступать два клуба от одной структуры»

Мутко: «Газовик»? В одной лиге не имеют права выступать два клуба от одной структуры»

5 мая 2016, 20:59
15

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко объяснил, чем вызвано переименование «Газовика», рассказав о сложностях, которые могут возникнуть у команды при выходе в Премьер-лигу. Напомним, на данный момент оренбургский клуб занимает первую строчку в таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

«Вопрос даже не в названии команды, оно может быть какое угодно. Вопрос в том, что есть регламентные нормы, которые нужно соблюдать любому клубу, иначе он просто не пройдет лицензирование. Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным. И не надо открывать полемику. Есть регламент, он для всех одинаковый. Вот и все», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Оренбург Мутко Виталий
Комментарии (15)
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DoNAld DUc
1462472433
Мутко мудило вот и всё !!!
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18JG
1462475445
Не успела команда выйти в РПЛ, ее уже "душат". Я люблю свою страну.
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андрей андреев
1462475559
Они будут играть от Оренбурга.Назовутся напр. Оренбуржец. А Газпром непричём))).Даже не спонсор..Так мимо проходил...
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Тraumtanzеr
1462477370
Все правильно, иначе Спартак - 2 тоже должен будет играть стыки.
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denisov
1462478459
Газовик в ПЛ, Зенит в Фнл...
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арейская
1462489574
Ну и для чего они бились, стремились к этому первому месту, чтобы пропустить в РПЛ команды послабее? Абсурд!!!
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Barsuk52
1462518004
зенит нового спонсора пусть ищет
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kotmyshka
1462518998
Пора делать ставки, кто победит: Мутко или Миллер?
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kykyi
1462895128
Нет у него точно что то не то с головой. Команды профессиональные ИНН разные, мало что хозяин один. У нас в половине страны хозяин один ИНН разные и ничего. По всей стране Газпром Рязань, Газпром Нижний, Газпром Бурятия и ничего, пол страны разгонять. Так и скажи Газпром завыл от двойной нагрузки, а не наводи тень на плетень. МУХЛЕВЩИК. Регламент покажи.
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мыцык
1462944689
Народное достояние.
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