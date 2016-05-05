Бэйл: «Не помню, чтобы игроки «Сити» хоть раз попали по нашим воротам. Мы справедливо вышли в финал»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не согласился со словами главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Напомним, наставник англичан заявил, что его команда незаслуженно вылетела из полуфинала Лиги чемпионов, поскольку обе команды не создали моментов в ответной встрече.

«Не думаю, что нам повезло. Конечно, в эпизоде с забитым голом удача была на нашей стороне, но мы контролировали ход матча. Не помню, чтобы наш соперник нанес хоть один удар в створ наших ворот.

Матчи такой стадии всегда получаются не особо веселыми, так как никто не желает допустить ошибку. «Реал» абсолютно заслуженно вышел в финал», – сказал Бэйл.