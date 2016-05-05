Де Хеа: «Это мой лучший сезон»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в третий раз подряд стал лучшим игроком команды по версии болельщиков. После вручения награды голкипер признался, что считает нынешний сезон лучшим в своей карьере в Манчестере.

«Уверен, что это мой лучший сезон в Манчестере. Но впереди у нас еще несколько важных матчей в этом сезоне, поэтому отвлекаться от работы нельзя. Совсем скоро нам предстоит играть в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

Для меня большая честь получить приз лучшему игроку «Манчестер Юнайтед» в третьем сезоне подряд. Я хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который голосовал, ведь мы играем для лучших фанатов в мире», – сказал Де Хеа.

В текущем сезоне Де Хеа провел в Премьер-лиге 31 матч, в которых пропустил 29 мячей.