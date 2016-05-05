Рамос: «В финале мы отдадим все, что есть в наших душах»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов после победы в ответном полуфинальном матче против «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы сумели сохранить единство под сильным давлением, чтобы попытаться пройти в финал. Мы выбили такую большую команду, как «Сити». Потребовалось много сил, чтобы оказаться в финале, но мы заслужили это.

После такого сложного сезона мы наконец можем получить удовольствие от попадания в финал Лиги чемпионов. Команда заслужила это, как и болельщики, которые сегодня были нашим дополнительным игроком.

В финале мы отдадим все, что есть в наших душах. Лига чемпионов требует громадной концентрации, и нам нужно насладиться моментом сейчас», – сказал Рамос.