Президент «Газовика»: «Через 3-4 года по примеру «Лестера» будем стремиться к борьбе за еврокубки»

Президент оренбургского «Газовика», досрочно обеспечившего себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон, Василий Столыпин рассказал о планах развития клуба.

«Еще когда мы находились во второй лиге, я сказал, что мы будем играть в Премьер-лиге. Свершилось, теперь шаг за шагом пойдем к вершинам российского футбольного олимпа. Если все будет складываться, то нам надо года 3-4, чтобы построить хорошую команду. Тогда уже будем стремиться к борьбе за еврокубки.

На следующий сезон у нас очень простая задача – закрепиться в Премьер-лиге. Но у нас есть планы не на один год. С каждым сезоном будем повышать цели. Повышается финансирование, в этом плане нам будет помогать правительство области и администрация города. Есть понимание, и мы планируем работать не один год, я думаю, это долговременная программа. Будем стараться сначала закрепиться в лиге, а потом будем двигаться вперед вместе с правительством.

У нас есть хороший пример – «Лестер». Хоть он не российский, но надо учиться у всех лучших команд. Мы считаем, что все должно развиваться шаг за шагом. Нам надо подтягивать и другие вопросы – работать над базой, с болельщиками, подготавливать их, много организационных вопросов. Это все огромная работа.

Конечно, будем покупать новых игроков. Мы перенимаем опыт у других команд. Постараемся учесть ошибки клубов, которые выходили в Премьер-лигу, а потом возвращались в ФНЛ. Основной состав, конечно, останется, потому что ребята заслужили играть в высшей лиге. А так, естественно, будут усиления. Мы этим уже занимаемся», – поделился Столыпин.