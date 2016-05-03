Ясности по финансированию «Газовика» в РФПЛ пока нет

Генеральный директор «Газовика» Игорь Дегтярев дал понять, что в оренбургском клубе еще не решены вопросы финансирования и домашнего стадиона. Напомним, что в следующем сезоне команда будет выступать в российской Премьер-лиге.

«Пока данный вопрос в стадии решения. Стадион сейчас строится. Достроена вторая трибуна. Планируем завершить все до начала чемпионата, но получится ли, не знаем. Ясность по данным вопросам может наступить по окончании сезона», – сказал Дегтярев.

Стоит отметить, что на данный момент вместимость стадиона «Газовика» составляет 4,8 тысячи зрителей. После завершения строительных работа арена будет вмещать более 10 тысяч болельщиков.