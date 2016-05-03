Де Хеа – лучший игрок «МЮ» этого сезона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа получил приз сэра Мэтта Басби, который вручается лучшему игроку сезона. Отметим, что испанец удостоился этой награды в третий раз подряд.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 25-летний вратарь провел 32 матча, из которых 14 раз отстоял на ноль.

«Мне трудно подобрать какие-то слова. Выиграть эту награду три года подряд – невероятное чувство. Это большая честь для меня, и я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые являются лучшими в мире. Я хочу поблагодарить каждого, кто причастен к нашему клубу – мы будем продолжать сражаться!» – сказал Де Хеа.