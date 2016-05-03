Роналду: «Ощущал себя особенным еще в детстве. Нет сомнений, что я войду в историю»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что его имя войдет в историю футбола.

- О каких футбольных высотах вы мечтали в юности?

- Всегда ощущал, что являюсь особенным, даже когда только начинал карьеру в «Спортинге». Чувствовал, что рано или поздно стану профессионалом высочайшего класса. Не думал, что все произойдет так быстро, но готовил себя к этому, ибо знал, что талант у меня есть. Всегда усердно работал и верил в свой потенциал – и в академии «Спортинга», и в «Манчестер Юнайтед», и в «Реале». Я все больше развивался как игрок, как человек, как личность и наслаждался своей работой.

- Каким футбольный мир будет помнить Роналду через 20 или 30 лет?

- У меня нет сомнений, что я войду в историю футбола. Нравится это людям или нет, числа говорят за себя. Я буду стоять в одном ряду с легендами. Кому-то это нравится, кому-то нет, но что бы там ни говорили, уверен, я уже обеспечил себе видное место в истории футбола.