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  • Роналду: «Ощущал себя особенным еще в детстве. Нет сомнений, что я войду в историю»

Роналду: «Ощущал себя особенным еще в детстве. Нет сомнений, что я войду в историю»

3 мая 2016, 12:17
22

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что его имя войдет в историю футбола.

- О каких футбольных высотах вы мечтали в юности?

- Всегда ощущал, что являюсь особенным, даже когда только начинал карьеру в «Спортинге». Чувствовал, что рано или поздно стану профессионалом высочайшего класса. Не думал, что все произойдет так быстро, но готовил себя к этому, ибо знал, что талант у меня есть. Всегда усердно работал и верил в свой потенциал – и в академии «Спортинга», и в «Манчестер Юнайтед», и в «Реале». Я все больше развивался как игрок, как человек, как личность и наслаждался своей работой.

- Каким футбольный мир будет помнить Роналду через 20 или 30 лет?

- У меня нет сомнений, что я войду в историю футбола. Нравится это людям или нет, числа говорят за себя. Я буду стоять в одном ряду с легендами. Кому-то это нравится, кому-то нет, но что бы там ни говорили, уверен, я уже обеспечил себе видное место в истории футбола.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Костя из Барселоны
1462268143
Вот почему я его недолюбливаю. Высокомерный он.
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river31
1462268846
Любитель позировать и красоваться. Тьфу...
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Сармат Ростов
1462269677
А шампунь от перхоти только чего стоит )))
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ARMEN13
1462272015
Да он у детстве понял, что девочки его не интересуют :-)
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Jimmy7
1462274289
Хоть и хороший игрок и показатели отличные в каждом сезоне, но так говорить в открытую... Высокомерно даже для самого высокооплачиваемого футболиста в мире.
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Argentina Messi 10
1462277726
Вот основная. причина моей ненависти!!! Он слишком много произносить слово "Я" все ведущие легенды никогда не говорили, что у нас уже есть место в историю. Да он атлет, один из лучших, красив, но согласитесь, он слишком себя любить и в основном по этому его не любят
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Tri
1462281146
И его золотую статую установят в сортире Сантьяго Бернабео)))
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Igorello97
1462282867
Войдешь в историю, ток с подмоченной репутацией.
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rm4612
1462328969
Не нравятся мне такие себялюбы. Он, наверное, когда онанирует, себя представляет.... Брррр....
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LokoBars
1462335959
Высокомерно! Желаю МС победы сегодня!
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