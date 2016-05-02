Кубок России. ЦСКА и «Зенит» сойдутся в борьбе за трофей

Сегодня в Казани состоится финальный матч Кубка России, в котором сыграют две лучшие российские команды последних лет – ЦСКА и «Зенит». Оба клуба имеют огромную мотивацию победить. Армейцы, являющиеся номинальными хозяевами предстоящего поединка, не так давно уступили петербуржцам в Премьер-лиге, поэтому в этой встрече подопечные Леонида Слуцкого явно рассчитывают взять реванш. Команде Виллаш-Боаша же вряд ли удастся обойти московский коллектив и добиться успеха в национальном чемпионате, поэтому завоевание Кубка – последняя надежда сине-бело-голубых украсить сезон.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!