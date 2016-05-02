Йерро: «Анчелотти был идеальным наставником для «Реала»

Бывший капитан «Реала» Фернандо Йерро высоко оценил работу итальянского специалиста Карло Анчелотти, помощником которого он работал с 2013 по 2015 год.

«Анчелотти казался мне идеальным наставником для «Реала». Это специалист с большим опытом, многое сделавший для мадридского клуба во время своей работы. Карло любили и уважали все.

Уверен, Анчелотти добился бы успеха в любой команде мира, поскольку имеет способность быстро адаптироваться в новом для себя клубе, а также моментально принимать решения», – цитирует Йерро La Galerna.