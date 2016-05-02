Гончаренко: «ЦСКА необходимо побеждать во всех оставшихся матчах»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России с «Зенитом», а также отметил, что для победы в РФПЛ армейцам необходимо побеждать во всех оставшихся встречах.

«Не думаю, что финальная игра Кубка России может выбить нас из колеи. И у нас, и у «Зенита» опытная команда. Сыграем в финале и будем готовиться к следующим матчам чемпионата. На распределение мест в итоговой таблице завтрашняя игра не повлияет.

После этого тура для нас расклад предельно понятен: нам нужно одержать все победы. Это нам по силам, будем к этому стремиться», – заявил белорусский специалист в эфире «Матч ТВ».