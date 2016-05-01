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Миранчук: «Хорошо, что «Ростов» проиграл «Мордовии»

1 мая 2016, 22:51
4

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук убежден, что поражение «Ростова» в матче с «Мордовией» (1:2) пойдет на пользу «железнодорожникам», которым предстоит встретиться с командой Бердыева в следующем туре.

– «Ростов» проиграл «Мордовии». Удалось посмотреть матч?
– Не видел. Хорошо, что ростовчане потеряли очки. Нам надо побеждать в оставшихся матчах, шансы еще есть. И с «Зенитом» нам еще играть. Все возможно. В чемпионате много неожиданностей.

– В следующем туре вам в гостях играть с «Ростовом», который обыграл на своем поле ЦСКА, «Зенит».
– Уверен, будет нелегко. Соперник будет действовать вторым номером, сделаем все, чтобы забить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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Doctor Klyde
1462140642
Ростову желаю продолжить начатое дело на домашнем стадионе. Еще сезон не закончен. Кавказу в следующем туре желаю побед.
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zra78
1462169083
Исправляйтесь
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Garrincha58
1462178094
дилетант
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Raider26
1462273300
Вообще-то надо самим выигрывать, а не ждать чужих ошибок. Конечно судья урод. Могли локо у спартачей выиграть...
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