Миранчук: «Хорошо, что «Ростов» проиграл «Мордовии»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук убежден, что поражение «Ростова» в матче с «Мордовией» (1:2) пойдет на пользу «железнодорожникам», которым предстоит встретиться с командой Бердыева в следующем туре.

– «Ростов» проиграл «Мордовии». Удалось посмотреть матч?

– Не видел. Хорошо, что ростовчане потеряли очки. Нам надо побеждать в оставшихся матчах, шансы еще есть. И с «Зенитом» нам еще играть. Все возможно. В чемпионате много неожиданностей.

– В следующем туре вам в гостях играть с «Ростовом», который обыграл на своем поле ЦСКА, «Зенит».

– Уверен, будет нелегко. Соперник будет действовать вторым номером, сделаем все, чтобы забить.