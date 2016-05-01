Игроки «Зенита» встретили поражение «Ростова» аплодисментами

Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Казань, где уже завтра состоится финал Кубка России против московского ЦСКА. В момент окончания матча «Мордовии» с «Ростовом», опережающим сине-бело-голубых на два очка, команда все еще находилась в самолете.

По громкой связи самолета экипаж корабля объявил результат, на что футболисты отреагировали сдержанными аплодисментами. Напомним, что «Ростов» упустил ничью в концовке матча, когда Стеванович успешно реализовал пенальти.