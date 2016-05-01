Митрофанов: «Перенос финала Кубка из-за интересов сборной — это не очень правильно или совсем непрофессионально»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов не одобряет перенос финального матча Кубка России на 2 мая.

– Как вы относитесь к тому, что финал Кубка проводится в разгар борьбы за золото в чемпионате?

– Вы знаете, с точки зрения объективной правды любые шаги, которые приводят к резкому изменению календаря и тем более вносят в работу команд, которые борются за золото, некий раздрай, – это не очень правильно или совсем непрофессионально. Понятно, что есть интересы сборной. Их нужно учитывать.

Но если я правильно помню, как-то раз два года назад мы уже учли интересы сборной. Сократили на две недели чемпионат.

Вопрос не в том, когда играть матч. Тем более такой. Команды закончили бы борьбу за золото в чемпионате, потом бы спокойно в принципиально другой качественной манере могли бы оспаривать Кубок.

Это был бы отдельный качественный праздник. В том числе выгодный и с коммерческой точки зрения, что позволило бы извлечь много полезного для нашего футбола.