Ульоа и Оказаки в атаке «Лестера» на матч с «МЮ»

Стали известны стартовые составы команд на матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Рохо, Кэррик, Феллайни, Лингард, Руни, Марсьяль, Рэшфорд
Запасные: Ромеро, Дармиан, Фосу-Менса, Эррера, Мата, Шнейдерлин, Депай.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фухс, Канте, Дринкуотер, Марез, Шлупп, Оказаки, Ульоа.
Запасные: Шварцер, Кинг, Олбрайтон, Амарти, Грей, Василевски, Чиллуэлл.
Источник: Бомбардир.ру