Венгер: «Банки потребовали, чтобы я подписал контракт с клубом на пять лет»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на критику в свой адрес.

«Когда мы строили стадион, банки потребовали, чтобы я подписал контракт на пять лет. Я сделал это. Хотите, чтобы я рассказал, скольким клубам я отказал за это время?

Банкам была нужна стабильность в качестве гарантии того, что мы сможем с ними расплатиться. Я согласился и остался в клубе, несмотря на очень тяжелые обстоятельства. Так что вся критика и упреки в отсутствии чемпионского титула в этот период кажутся мне перебором.

Я принимаю критику, но в этот раз она зашла слишком далеко», – сказал Венгер.