Сафонов считает, что «Локомотив» и «Спартак» завершат свой матч вничью

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился прогнозом на матч 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». По его мнению, самым вероятным исходом поединка является ничейный результат.

«Локомотив» в принципе борется за медали. «Спартак» сейчас вообще невыразительно смотрится. От обеих команд можно ожидать чего угодно, но думаю, что будет ничья», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие встречи 26-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».