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  • Назаров: «Пора «Спартаку» прекратить жуткую традицию каждый год менять тренеров»

Назаров: «Пора «Спартаку» прекратить жуткую традицию каждый год менять тренеров»

30 апреля 2016, 09:20
2

Известный актер Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака», призвал клуб дать главному тренеру Дмитрию Аленичеву поработать.

«Я не аналитик и не футбольный эксперт. Я эмоциональный болельщик и всегда это подчеркиваю. Что касается оценок происходящего со «Спартаком», то налицо отсутствие психологии победителя у игроков. После ничьей с «Мордовией» Дмитрий Аленичев сказал, что этот результат – не катастрофа. По мне, так это ужас.

Тем не менее я верю в светлое будущее «Спартака» именно с Аленичевым. Пора прекратить жуткую традицию каждый год менять тренеров. Это просто невозможно. Сейчас, допустим, приведут нового человека, но результат может быть таким же… Люди не успевают поработать. Поэтому пришло время остановиться на ком-то, и пусть это будет Аленичев», — заключил Назаров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
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Диктор
1461998435
Полностью подписываюсь под этими словами.
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lange
1461999886
Поддерживаю, раз уж дали Картину поработать, то дайте такой же шанс Аленичеву.
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