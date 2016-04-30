Менеджер «Лестера»: «В отношении спонсоров изменилось одно: теперь они поднимают трубку»

Менеджер по новым проектам «Лестера» Марк Дэвис рассказал о тех изменениях, которые произошли в клубе в течение этого сезона.

«Английская премьер-лига в целом привлекательна для рекламы в глобальных масштабах, так что партнерами вполне могли бы стать «Газпром» или «Аэрофлот», рекламирующие себя за пределами России.

Сегодня мы олицетворение успеха скромного клуба, хотя вообще-то «Лестер» не такой уж и скромный. Чувствуем в связи с этим поддержку со стороны других клубов, не входящих в число грандов. Но, каков бы ни был результат, спонсоры никогда не приходят сами. В их отношении к нам изменилось только одно: теперь они поднимают телефонную трубку.

Успех же запланировать сложно. Если бы, заключая контракты, я добивался каких-то бонусов за чемпионский титул, меня высмеяли бы и выставили бы за дверь. Фактически в премьер-лиге мы компания-стартап. «Манчестер Юнайтед» рекламирует себя в Китае уже десять лет. Нас тоже интересует этот рынок, но масштабы совершенно другие. С одной стороны, стремимся капитализировать успех, с другой, не забываем, что достаточно одного сезона, чтобы вылететь из премьер-лиги. Хотя в принципе у «Лестера» есть потенциал, чтобы регулярно попадать в первую шестерку и начинать сезон с шансами на выход в Лигу чемпионов», — заявил Дэвис.