«Реал Сосьедад» постарается уменьшить шансы «Реала» в борьбе за чемпионство

«Реалу Сосьедад» не привыкать обыгрывать лидеров: еще совсем недавно жертвой команды из Сан-Себастьяна стала «Барселона». Сегодня они примут другой испанский гранд — мадридский «Реал», который отстает от первого места в турнирной таблице всего на одно очко.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!