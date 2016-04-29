Венгер раскритиковал фанатов «Арсенала» за слабую поддержку

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поведение болельщиков клуба, которые неоднократно на протяжении этого сезона выражали недовольство работой наставника и игрой его подопечных.

«Все говорят о «Ливерпуле» и атмосфере на их стадионе – это хороший пример для подражания. Я понимаю недовольство болельщиков, но также мы хотим, чтобы команду поддерживали, несмотря ни на что. Лучший шанс, который можно дать команде – это всегда быть на ее стороне.

Фанатам не следует ставить под вопрос характер игроков, потому что все они обладают исключительным характером. Мы разочарованы, но должны бороться. Нужно держаться вместе.

Мы проиграли чемпионат командам, которые ниже нас, но иногда нам приходилось проводить домашние матчи в сложной обстановке. Нужно понимать, что по гостевым матчам мы чемпионы», – сказал Венгер.