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  • «Ростов» отпустит Бердыева, если тому поступит хорошее предложение

«Ростов» отпустит Бердыева, если тому поступит хорошее предложение

29 апреля 2016, 13:02
11

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что главный тренер команды Курбан Бердыев не ведет переговоров с другими клубами.

«Курбан Бекиевич, как порядочный человек, никаких переговоров не ведет. Это все газетные вбросы. У него задача сейчас быть вместе с командой и успешно выступить до конца чемпионата. И он пока все свои текущие мысли связывает с «Ростовом».

Я знаю, что к главному тренеру «Ростова» сейчас приковано внимание российских топ-клубов. Есть интерес и за рубежом. И даже если бы главный тренер имел с нами пятилетний контракт, но принял бы решение уйти на более интересную работу, то было бы нечестно его останавливать.

Если мы найдем источники финансирования, то у нас есть шанс провести неплохие переговоры с Бердыевым», – цитирует Узденова DonNews.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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vgarakh
1461926945
Ищите источники финансирования активней.
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андрей андреев
1461927411
Ищите быстрее.Можно Ротенберга (папу) потрясти...Пусть перечислит прямо с панамского счёта.Ещё может виолончелист даст)))
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PNZ1985
1461927704
.. надо Магниту задуматься над южным собратом
Ответить
андрей андреев
1461928857
А если вы не найдёте источники финансирования,то новый стадион зарастёт травой...
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Denis SPb
1461929597
Если Ростов считает возможным потерять Бердыева после окончания сезона, то им стоит задуматься: а нужно ли сейчас хвататься за зону ЛЧ? Там же будет полный позор... Всё ведь держится только на нём Держитесь за тренера двумя руками, тогда только такой великолепный успех можно будет закрепить или хотя бы удержать!
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FanatSerj
1461930636
Ротенберга убалтывайте, нарисуйте картину, что сын (или кто он там ему) уже одной ногой в ЛЧ, то ли не мечта на всю жизнь? А там уж Ростов потерпит в отличии от Динамо его в составе.
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bringing
1461933339
Бердыева заполучить +500 к карме
Ответить
Ibroahim
1461937045
)
Ответить
koli4ka
1461945640
Кто ж его отпустит-он же памятник...
Ответить
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