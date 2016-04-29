«Ростов» отпустит Бердыева, если тому поступит хорошее предложение

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что главный тренер команды Курбан Бердыев не ведет переговоров с другими клубами.

«Курбан Бекиевич, как порядочный человек, никаких переговоров не ведет. Это все газетные вбросы. У него задача сейчас быть вместе с командой и успешно выступить до конца чемпионата. И он пока все свои текущие мысли связывает с «Ростовом».

Я знаю, что к главному тренеру «Ростова» сейчас приковано внимание российских топ-клубов. Есть интерес и за рубежом. И даже если бы главный тренер имел с нами пятилетний контракт, но принял бы решение уйти на более интересную работу, то было бы нечестно его останавливать.

Если мы найдем источники финансирования, то у нас есть шанс провести неплохие переговоры с Бердыевым», – цитирует Узденова DonNews.