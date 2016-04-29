Венгер надеется, что «Арсенал» будет побеждать и после его ухода

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что лондонский клуб сумеет стать победителем Лиги чемпионов после его ухода из клуба.

«Надеюсь, что клуб добьется успеха в Лиге чемпионов, а также будет каждый год побеждать в английской Премьер-лиге после того, как я уйду. Уже представляю, как слежу за играми своей бывшей команды с трибуны. Нет сомнений в том, что я стану главным болельщиком «Арсенала».

Из-за покупки стадиона нам пришлось пережить непростой период. Можно только гордиться тем, что мы каждый сезон принимали участие в ЛЧ.

Конечно, этот сезон выдался не очень хорошим, поскольку на протяжении долгого времени мы претендовали на титул в чемпионате. Понимаю болельщиков, которые расстроены тем, что мы упустили свой шанс», – сказал Венгер.