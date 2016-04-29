Зидан: «Я должен признать, что нам многого не хватает»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан доволен тем, как складываются дела у команды. Напомним, что сейчас команда отстает от лидера Примеры на одно очко, а также «сливочные» пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

«Четыре месяца работы с командой оказались просто феноменальными. Для нас важнее всего было сохранить команду. Думаю, что она на верном пути. Несмотря на это, я должен признать, что нам многого не хватает. Мы знаем, что сейчас в каждом матче для нас решается судьба сезона. Четыре месяца прошли очень быстро», — сказал француз.