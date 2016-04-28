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«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство

28 апреля 2016, 22:25
21

Московский «Спартак» потерял шансы на победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

После победы над «Уралом» (3:0) в стартовом матче 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 53 очка и вернул себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Таким образом, отставание красно-белых, которые располагаются на седьмом месте и имеют в своем активе 38 очков, от лидера лиги на данный момент составляет 15 баллов. Теоретически «Спартак» может в оставшихся до конца турнира пяти матчах одержать максимум побед и сравнятся с армейцами по количеству очков, но результаты личных встреч (1:2, 0:1) не позволят ему подняться выше ЦСКА в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (21)
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Parham
1461872463
Опять не нужная страница истории !!!
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mgordeev
1461872915
У нас тренер - Аленичев. Для него лишится математических шансов вылететь из премьер-лиги уже успех. Кстати если все будет как сейчас еще и в стыки можем попасть.
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vlad1969
1461874336
7-8 место -наше в этом сезоне. От проводников получим, к бабушке не ходить, треху точно!
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denisov
1461877969
А эти шансы вообще были...?
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1461881545
Когда у людей нет настоящей жизни - они торчат в сети, заменяя первую на виртуальную. Если у команды вместе с болелами нет реальных шансов на победу - им, опять же всем вместе, остается лишь мечтать о виртуальных, теоретических, математических... да, каких-угодно, главное тешить себя иллюзиями о том, что построят стадион, придет новый тренер, купит новых игроков, воспитает молодежь, привьет им фирменный всепобеждающий стиль и... над кричалками типа "Красс" - чемпион!" перестанут стебаться все, кому не лень. Мечтать, как говорится, не вредно и никому не возбраняется. Однако так и хочется спросить: "Доколе? Сколько еще толпа полусвихнувшихся фанатов будет сотрясать воздух на манер позабытого, благополучно почившего в бозе Фурсенко с его комическими увещеваниями относительно победителя грядущего ЧМ?" "Надежд сомнителен приют. «Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. И, наконец, на склоне дней Вдруг понимает человече Тщету надежд, тщету идей... «Иных уж нет, а те далече»" ©.
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castromen
1461893390
Разрази меня гром,неужели правда,и ничего нельзя сделать? Какая боль.....
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Каратель помойников
1461899269
что самое интересное,все спартак обсуждают,анжи или мордовию обсуждайте, математики куевы.не даёт покоя конебомжам популярность спартака.они(конебомжи) вроде и выиграли чего то и игроков дорогих покупают,а вот популярность никак не хочет к ним приходить,хоть ты тресни....а жаба то видно сильно душит)
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Kulimen
1461907543
Как так? Они же наряду с Ростовом с начала сезона на чемпионство шли
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GM
1461907708
Кроме математических, у СпаМа давно уже нет никаких шансов. Обычный середнячок. Только что амбиции непомерные - не по Сеньке шапка :)
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RamonCSKA
1461908701
14 лет без побед,15 лет без побед)))) Зато вначале каждого сезона рвут на себе майку ,все в этот раз точно ))) Хоть бы раз кубок взяли за это время
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