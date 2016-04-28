«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство

Московский «Спартак» потерял шансы на победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

После победы над «Уралом» (3:0) в стартовом матче 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 53 очка и вернул себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Таким образом, отставание красно-белых, которые располагаются на седьмом месте и имеют в своем активе 38 очков, от лидера лиги на данный момент составляет 15 баллов. Теоретически «Спартак» может в оставшихся до конца турнира пяти матчах одержать максимум побед и сравнятся с армейцами по количеству очков, но результаты личных встреч (1:2, 0:1) не позволят ему подняться выше ЦСКА в турнирной таблице.