Акинфеева поставили в один ряд с Яшиным и Дасаевым

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число лучших вратарей в истории отечественного футбола по версии туристического портала для гостей и участников чемпионата мира-2018.

В материале, опубликованном на официальном сайте портала, также были отражены заслуги Анатолия Акимова, Алексея Хомича, Льва Яшина, Владимира Маслаченко, Владимира Пильгуя и Рината Дасаева.

Напомним, что Акинфеев является рекордсменом по количеству матчей на ноль среди советских и российских вратарей.