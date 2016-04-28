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Роналду пройдет лечение стволовыми клетками

28 апреля 2016, 10:25
12

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после надрыва мышцы бедра. Травма не позволил ему сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

В ближайшие дни для ускорения процесса реабилитации звезда «Реала» пройдет лечение стволовыми клетками, сообщает радиостанция Cadena Cope. Португалец точно пропустит воскресный матч чемпионата Испании с «Реал Сосьедад», но имеет шанс сыграть в ответной встрече с «Сити», который состоится в среду, 4 мая.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Испания Реал Реал Сосьедад Манчестер Сити Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Тони Монтана
1461830233
плохо. без него даже сити не забили
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ЦСКА 2015—2016
1461831636
Здоровье бомбардировщику
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Блябранспоинт
1461832784
Уж не марроканские ли стволовые клетки его лечить будут?
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neveldomha
1461835274
А не проще новую ногу пришить?
Ответить
bringing
1461835619
Современно
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mouzEmoTion
1461836577
Понятно)
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ManUtd-Volgograd
1461840347
Стволовые клетки от Месси пересадите ему)))
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koli4ka
1461855955
Ребята, попрошу шутки в сторону-это очень, даже очень черевато этими п*илять клет ками.Лучше лечить звезду традиционными методами,нежели из-за бабла пройти ускоренным,не традиционным способом.Не люблю Кристинку,но желаю,чтобы СВОИХ фанов он радовал хотя бы еще 3-4 года.
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SERG63
1461929953
Многие ждут его на поле.
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