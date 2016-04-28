Роналду пройдет лечение стволовыми клетками

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться после надрыва мышцы бедра. Травма не позволил ему сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

В ближайшие дни для ускорения процесса реабилитации звезда «Реала» пройдет лечение стволовыми клетками, сообщает радиостанция Cadena Cope. Португалец точно пропустит воскресный матч чемпионата Испании с «Реал Сосьедад», но имеет шанс сыграть в ответной встрече с «Сити», который состоится в среду, 4 мая.