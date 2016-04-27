«Лестеру» запретили публичный показ выездных матчей на больших экранах

Болельщики «Лестера» не смогут посмотреть два оставшихся выездных матча своей команды на большом экране из-за запрета со стороны АПЛ.

Сообщается, что лига не разрешила клубу организовать публичный просмотр игр с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в связи с тем, что такой показ нарушит эксклюзивные права телекомпаний и повлияет на количество домашних просмотров.

«Лестер» хотел организовать для своих болельщиков трансляцию воскресного матча против «Манчестер Юнайтед», который в случае победы подопечных Раньери принесет им чемпионство.