Прядкин: «Не могу сказать, пройдет ли «Ростов» лицензирование УЕФА»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин оценил шансы «Ростова» успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА, необходимую для участия еврокубках.

«На этот вопрос ответить не могу. Но могу сказать, что за последнее время там было погашено достаточно много задолженностей. По нашей информации, там осталась небольшая сумма. Думаю, клуб разрешит ситуацию», – сказал Прядкин.

Также глава РФПЛ поделился своим мнением об успешном выступлении ростовского клуба в этом сезоне.

«Чемпионат получается очень интересным. Идет упорная борьба, и совершенно непонятно, кто вылетит, а кто будет играть в еврокубках. Конечно, это – украшение чемпионата. Когда появляются столь самобытные команды, это красит турнир. Но очень важно, чтобы эти команды были стабильны. Как в плане финансов, так и в плане инфраструктуры. Главное, чтобы не было мимолетных взлетов, мимолетных побед. Нужно, чтобы была стабильность».