«Ростов» приложит все усилия, чтобы оставить Бердыева

Заместитель генерального директора титульного спонсора «Ростова» Алексей Глушков дал понять, что в клубе всеми силами намерены удержать главного тренера команды Курбана Бердыева. Напомним, что под руководством 63-летнего специалиста дончане на данный момент лидируют в РФПЛ.

«Ростов» играет очень строго, даже клубы, обладающие более высоким бюджетом – «Локомотив», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, – не играют так. Сегодня «Ростов» – самая дисциплинированная команда в чемпионате России по игре, что показали и последние матчи.

До Лиги чемпионов осталось совсем чуть-чуть. Уверен, что руководство клуба, региона, все спонсоры, включая нас, приложат все усилия, чтобы Курбан Бердыев продолжил работу в «Ростове» в следующем сезоне», – сказал Глушков.