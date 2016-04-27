Лига чемпионов. «Атлетико» и «Бавария» сразятся за выход в финал

В среду состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Баварией». Немецкий клуб выступает явным фаворитом противостояния и имеет перед игрой с «матрасниками» серию из 11-ти матчей без поражений. Отметим, что «Атлетико» очень уверенно играет в родных стенах. На своем поле в раунде плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб еще не пропускал.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Бавария». Начало в 21:45, не пропустите!