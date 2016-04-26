Лига чемпионов. «Манчестер Сити» и «Реал» сыграли вничью

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Реал» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

Ответная встреча состоится в среду, 4 мая.

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Манчестер Сити: Харт, Санья, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандо, Фернандиньо, Навас (Стерлинг, 77), Сильва (Ихеначо, 40), Де Брюйне, Агуэро.

Реал: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос (Иско, 90), Модрич, Лукас, Бэйл, Бензема (Хесе, 46).

Предупреждения: Пепе, 24; Силва, 37; Карвахаль, 90+2.

Судья: Чунейт Чакир.

Календарь Лиги чемпионов