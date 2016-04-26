Симеоне: «Нам нужно будет забить»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Бавария» хорошо работает как в нападении, так и в обороне. Чтобы получить преимущество, нам нужно будет забить.

Я жду тяжелой игры против соперника, который обладает разнообразными вариантами в атаке. Мы должны сосредоточиться только на одной вещи – на победе», – сказал Симеоне.

Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.