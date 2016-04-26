Ростовская область намерена выкупить стадион у «Ростова» за 17 миллионов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил более 17 миллионов рублей на приобретение футбольного поля для спортивной школы олимпийского резерва имени Виктора Понедельника.

«Сегодня стадион «Олимп-2», который выбран одной из тренировочных площадок для ЧМ-2018, принадлежит ФК «Ростов». Выкуп спортивного объекта в областную собственность позволит приступить к его подготовке согласно требованиям ФИФА. В рамках реконструкции тренировочной площадки будет создан современный восстановительный центр для спортсменов, оборудованы раздевалки, тренерский штаб, появится просторный зал для общения с прессой.

Планируется, что проектно-сметная документация на обустройство спортивной арены будет готова до конца 2016 года, а к середине 2017 – завершится приведение тренировочной базы в соответствии с требованиями ФИФА. После мундиаля футбольное поле останется в распоряжении спортшколы олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника. Спортивная кузница, носящая имя легендарного футболиста, будет растить будущих чемпионов на собственной современной площадке. Напомним, сегодня спортшкола, где большая часть из 1200 воспитанников занимается футболом, арендует помещения и площадки для занятий», – сказано в заявлении, размещенном на сайте правительства Ростовской области.