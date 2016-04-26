«Спартак» готов заплатить за Селихова не больше 3 миллионов

Столичный «Спартак» готов предложить 3 миллиона евро за голкипера «Амкара» Александра Селихова.

«Действительно, «Спартак» заинтересован в покупке Селихова. Думаю, что с большой долей вероятности трансфер состоится после окончания нынешнего сезона. Руководство красно-белых готово предложить 3 миллиона евро за Александра», – рассказал источник, близкий к пермскому клубу.

В текущем сезоне Селихов провел 18 игр за пермский клуб, в которых пропустил 21 мяч. Ранее сообщалось, что «Амкар» готов расстаться с голкипером за 5 миллионов евро.