Марсело: «В Манчестере будем играть на победу, как и всегда»

Защитник «Реала» Марсело рассказал о планах своей команды на предстоящий матч полуфинала Лиги чемпионов в Манчестере.

«Мы в полуфинале Лиги чемпионов и боремся за золото в Примере. Команда в хорошей форме. Во вторник будем играть на победу, как и всегда. Также постараемся не пропустить, ведь это может сыграть важную роль перед ответной встречей. Нас ждет большой матч, эту игру будут смотреть все.

Впереди полуфинал Лиги чемпионов. Это невероятные матчи. Перед игрой чувствуешь, как мурашки бегут по телу. Целую неделю не находишь себе места, но это еще больше помогает мне сосредоточиться на том, что я должен делать», – рассказал Марсело.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится во вторник, 26 апреля, в 21:45 по московскому времени.